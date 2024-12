Um homem, de 46 anos, foi preso suspeito de matar a mulher com uma chave de fenda, na última segunda-feira (09), em Ubá. Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria acontecido no dia 21 de novembro deste ano, no Bairro Santa Edwiges.

As investigações apontam que o suspeito, após visitar a casa da vítima, de 31 anos, e encontrar outra pessoa no local, teria retornado no dia seguinte para cometer o homicídio. A mulher foi encontrada já sem vida por colegas de trabalho, com a chave de fenda cravada na nuca.

Durante as investigações, a Polícia Civil apreendeu objetos vinculados ao crime na residência do suspeito, incluindo a motocicleta utilizada no dia dos fatos, além de capacete, roupas e calçados.

Tags:

Polícia