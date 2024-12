Nesta quarta-feira (11), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Lisieux em Muriaé. Quatro pessoas foram presas, incluindo um dos líderes do tráfico na região. A ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha.

De acordo com a polícia Civil, durante os trabalhos investigativos, foram apreendidos armas, drogas e veículos. Um dos pontos de atuação do grupo chamou a atenção dos investigadores por possuir uma estrutura de aço reforçada que protege o portão de entrada, configurando uma espécie de "bunker", o que dificultou o acesso dos policiais.

A ação mobilizou 50 policiais civis, com o apoio das delegacias em Ubá, Leopoldina e Viçosa, além da Coordenação de Operações com Cães (COC).

O nome da operação faz referência à cidade francesa onde Santa Teresinha viveu e foi enterrada, conectando o simbolismo do local no qual foi realizada a ação.