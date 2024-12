Uma caminhonete que transportava aproximadamente 490 kg de carne imprópria para consumo foi interceptada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na manhã desta quinta-feira (12), no km 109 da MG-265, em Rio Pomba, Zona da Mata. A abordagem ocorreu como parte da operação "Alvorada".

Segundo informações da PMRv, a carne estava armazenada sem refrigeração na caçamba do veículo, que seguia de Jequeri para Rio Pomba e tinha como destino um comércio local. A origem do produto não foi confirmada, e não há garantias de que a carne era de procedência legal.

Após a apreensão, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) foi acionado para tomar as providências cabíveis quanto ao descarte da carne e à investigação da procedência. O motorista da caminhonete foi detido para prestar depoimento, mas acabou sendo liberado após esclarecimentos iniciais.

O transporte inadequado de alimentos é uma infração grave, com riscos diretos à saúde pública. De acordo com a legislação, carnes e derivados precisam ser mantidos em condições específicas de refrigeração para garantir segurança no consumo.

