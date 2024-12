A Câmara de Muriaé finaliza as sessões ordinárias de 2024 e já aprovou a previsão orçamentária anal para 2025 na ordem de R$ 1.042.723.815,01, a mais alta de todos os tempos. Mas, mesmo sendo a primeira vez que o município de Muriaé bate a casa dos bilhões, a grande novidade do Projeto deste ano foram as emendas impositivas, apresentadas pelos vereadores que destinaram mais de R$ 3.4 milhões para instituições, hospitais, órgãos públicos, entre outros de Muriaé.

As Emendas impositivas do Legislativo estão presentes na Lei Orgânica do Município no artigo 115 que determina ser “obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA). Desta forma, cada vereador pode destinar para 2025 cerca de R$ 205 mil reais em emendas impositivas.