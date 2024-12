Um homem, de 43 anos, foi morto por disparos de arma de fogo na última quinta-feira (12), na Rua do Contorno, no Bairro São José, em Viçosa. Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam uma ligação anônima informando sobre disparos de arma de fogo na localidade, e que um homem estava caído no chão e baleado na Rua São Mateus, uma rua próxima ao local onde os tiros foram ouvidos. Os militares chegaram no local e encontram o homem caído no chão, já sem vida.

A perícia técnica esteve no local e confirmou que homem havia sido atingido por seis disparos. O corpo foi liberado para a funerária, e até o momento nenhum suspeito foi identificado.

