Um homem, de 45 anos, ficou ferido após o táxi que ele dirigia ser atingido por um trem, na noite da última quinta-feira (12), em Santos Dumont. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor relatou que ao chegar na passagem em nível perceber o porteiro sinalizando a chegada do trem, mas o carro apresentou um problema mecânico em cima da linha férrea, não conseguindo sair antes de ser atingido pela locomotiva. No veículo, também estava o passageiro, de 52 anos. O motorista do trem, de 29 anos, relatou que ao se aproximar da passagem em nível viu o veículo parado na linha férrea, percebendo que o carro não se movia acionou os freios de emergência, mas não conseguiu parar antes de atingir o veículo.

O SAMU esteve no local e prestou atendimento ao motorista, que foi encaminhado para o hospital. Os outros envolvidos não precisaram de atendimento.