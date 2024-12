Após a aprovação do Tribunal de Contas da União, o Ministério dos Transportes confirmou que o edital para a nova concessão da BR-040, entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG), será publicado na próxima semana, com o leilão previsto para março de 2024. Contudo, as obras da rodovia, tão aguardadas por motoristas que enfrentam problemas constantes de infraestrutura, só devem começar em 2028.

A BR-040 é um dos principais acessos à região serrana, mas o trajeto se tornou sinônimo de congestionamentos e dificuldades devido à sua manutenção precária e à ausência de assistência adequada. As obras da Nova Subida da Serra (NSS), iniciadas em 2013, foram interrompidas três anos depois e agora, com o novo processo de concessão, o cronograma de obras prevê conclusão apenas em 2031.

A retomada das melhorias será gradual, com o primeiro lote (duplicação da estrada) começando em 2028 e o último, com a construção de novos túneis, finalizando em 2031. Para o economista Cláudio Frischtak, o processo tem riscos devido à falta de um projeto executivo consolidado, o que pode levar ainda mais tempo para a execução efetiva das obras.

Outro ponto que gera desconforto entre os motoristas é o aumento no valor do pedágio. A tarifa, que atualmente é de R$ 14,50, deve chegar a R$ 19,99 no início da nova concessão, um aumento de quase 40%. No entanto, a expectativa é que esse valor seja reduzido ao longo do processo, já que a tarifa mais baixa será o critério para a escolha da empresa vencedora.

O contrato de concessão será de 30 anos, com possibilidade de renovação, e inclui investimentos significativos em duplicações, faixas adicionais e melhorias na infraestrutura da rodovia. As praças de pedágio de Xerém, Areal e São Simão também passarão por mudanças, com a de São Simão sendo relocada para Comendador Levy Gasparian (RJ).

O deputado federal Hugo Leal, que acompanha de perto o processo, defende que a conclusão do túnel e a melhoria da subida da serra são fundamentais para solucionar os problemas históricos da BR-040. "Não podemos continuar com a situação atual", afirmou.

