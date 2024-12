Nessa quinta-feira (12), uma ação rápida resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na prisão de dois suspeitos pelo crime de receptação.

A operação teve início após uma denúncia anônima sobre manobras perigosas e barulhos excessivos na Praça da Bandeira, prática que vem preocupando moradores da região. Com base nas informações recebidas, os militares localizaram uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor vermelha e placa QXY 3F26, no estacionamento de um supermercado. Após verificar o número do chassi, confirmou-se que o veículo havia sido furtado.

Dois suspeitos, ambos com 22 anos de idade, foram presos em flagrante por receptação. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em coibir práticas que perturbam o sossego público e envolvem veículos irregulares ou de procedência ilícita.

Tags:

Polícia