Um novo capítulo no desenvolvimento do turismo e da economia entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais começou nesta quarta-feira(11), com a assinatura do contrato operacional da linha férrea que conectará os municípios de Três Rios e Sapucaia. O evento foi realizado na sede do Ministério dos Transportes, em Brasília, e contou com a presença de autoridades federais, prefeitos, representantes da ANTT e da iniciativa privada.

A rota, que abrange um trecho de 36 quilômetros, promete transformar a região em um polo turístico ao explorar a beleza natural e o valor histórico das cidades cortadas pelo Rio Paraíba do Sul.

Com um aporte de R$ 36 milhões da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), o projeto inclui a recuperação da linha férrea e o transporte de ativos da Oscip Amigos do Trem, que ficarão sediados em Recreio (RJ). O investimento visa não apenas o turismo, mas também a manutenção da operação de cargas, potencializando o uso do ativo ferroviário para diferentes fins.

“Este projeto representa a geração de empregos e aumento da arrecadação para os municípios envolvidos. É um modelo que promove o desenvolvimento regional de forma sustentável e integrada”, comentou Leonardo Ribeiro, secretário Nacional de Transporte Ferroviário.

A ferrovia turística conectará Três Rios (RJ), Chiador (MG) e Sapucaia (RJ), aproveitando a proximidade com grandes centros urbanos como Juiz de Fora e a capital fluminense. A linha será uma oportunidade para alavancar o turismo nas cidades da região serrana, famosas por sua riqueza cultural, beleza natural e relevância histórica.

“O projeto não apenas beneficia o turismo local, mas também estimula a cooperação entre comunidades e fortalece a economia regional. Estamos criando um modelo que utiliza nossos recursos ferroviários de maneira eficiente e com múltiplos propósitos”, afirmou George Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes.

Com a assinatura do contrato, os próximos passos envolvem a implementação do plano de recuperação da linha e o início das operações turísticas, consolidando a ferrovia como um motor para o turismo e o desenvolvimento regional.

