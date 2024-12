Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) inaugurou a nova sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em São João del-Rei, região do Campo das Vertentes. Localizada na Rua São Francisco, nº 78, no Bairro Jardim América, a nova unidade foi projetada para oferecer um espaço mais acolhedor e eficiente no atendimento às mulheres vítimas de violência.

A nova sede passou por uma reforma completa, realizada com o apoio da Prefeitura Municipal, do Poder Judiciário e da Polícia Penal. As melhorias foram pensadas para garantir um ambiente mais confortável e seguro, reafirmando o compromisso do Estado com o combate à violência contra as mulheres e a proteção de seus direitos.

A titular da delegacia, delegada Bruna Carla Alves, destacou a importância desse avanço para a cidade e a região. Emocionada, ela afirmou:

“Essa entrega representa um avanço significativo nas políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar em nossa cidade.”

Durante a cerimônia, a superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da PCMG, delegada-geral Andrea Mendes de Souza Abood, reforçou o compromisso da instituição em aprimorar o atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. Representando a chefe da Polícia Civil, delegada-geral Letícia Gamboge, Andrea enfatizou:

“Que este novo espaço seja um símbolo de esperança. Que cada mulher que entrar aqui saiba que será ouvida, respeitada e protegida. Vamos continuar avançando, fortalecendo parcerias e promovendo ações concretas para que tenhamos um estado cada vez mais seguro para todas e todos.”

A nova sede da Deam não é apenas um espaço físico, mas um marco na luta contra a violência doméstica e familiar na região. Com uma estrutura mais moderna e acolhedora, a delegacia busca fortalecer a confiança das mulheres na rede de proteção e incentivar denúncias.

