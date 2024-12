Dois homens, de 32 e 46 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada da última sexta-feira (13), na Rua Joaquim Barbosa de Castro, em Argirita. Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação os militares realizaram uma abordagem a um veículo suspeito. Durante as buscas no carro, foram localizadas no porta luva do veículo uma arma de fogo e doze munições, também foi encontrado um pino de cocaína.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil.

Arma de fogo | Flagrante | polícia civil | porte ilegal de arma