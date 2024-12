O proprietário de um supermercado, de 45 anos, foi preso por mercantilizar bem impróprio para consumo na manhã da última sexta-feira (13), em Teixeiras. Segundo a Polícia Militar, os militares em conjunto com fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), realizaram uma operação na Zona Rural do município para identificar denúncias de abate clandestino e vendas de carnes impróprias para consumo. Na propriedade do homem, na Zona Rural, foram identificadas instalações inadequadas para o abate de animais e despejo irregular de resíduos no meio ambiente. No supermercado, foram encontradas carnes armazenadas em condições insalubres e sem comprovação de origem que foram apreendidas totalizando 1.100 KG. A câmara fria foi toda lacrada pelos fiscais da Vigilância Sanitária e o açougue do comércio interditado até a regularização.

O proprietário foi preso em flagrante por expor à venda alimentos sem comprovação de origem.