Um homem, de 39 anos, ficou ferido depois de ser atropelado, no último sábado (14), em Muriaé. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a condutora do veículo, de 36 anos, relatou que perdeu o controle do carro depois de fazer uma rotatória, acabou batendo no muro de uma casa e atropelando um pedestre que passava pelo local.

O proprietário do imóvel atingido, de 49 anos, informou que dois muros da residência foram afetados. Ao ser abordada pela polícia, a condutora do veículo apresentava cheiro de bebida alcoólica e olhos vermelhos. Ela confessou que teria ingerido álcool, mas se recusou a realizar o teste de bafômetro.

A perícia não esteve o local, já o carro foi movido após o acidente, adulterando a cena do ocorrido. Sendo assim, o veículo foi removido para o pátio do Detran.

A vítima do atropelamento foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital São Paulo. A motorista foi presa e encaminhada para a delegacia.