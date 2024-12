A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) iniciou nesta segunda-feira (16), às 10h, as inscrições para o concurso público nacional que oferece 1.027 vagas distribuídas em diferentes regiões do país. Esta é a primeira seleção em âmbito nacional realizada pela Embrapa desde 2009.

As inscrições podem ser realizadas até, às 18h, do dia 7 de janeiro de 2025. Durante o processo, os candidatos deverão escolher o cargo e a localidade de preferência, embora possam ser convocados para qualquer unidade com vagas disponíveis da empresa.

Vagas e salários na Zona da Mata



Na Zona da Mata mineira, as oportunidades estão concentradas nas cidades de Juiz de Fora e Coronel Pacheco:

Juiz de Fora

Vagas:

48 para ampla concorrência

10 para pessoas com deficiência

16 para pessoas pretas ou pardas



Cargo: Técnico

Área: Laboratório e Campos Experimentais, com foco no manejo animal

Requisito: Nível médio ou técnico (dependendo da especialidade)

Salário: R$ 5.556,81



Coronel Pacheco

Vagas:

60 para ampla concorrência

12 para pessoas com deficiência

16 para pessoas pretas ou pardas

Cargo: Assistente

Área: Laboratório e Campos Experimentais, com foco no manejo animal

Requisito: Nível fundamental incompleto (mínimo 5º ano)

Salário inicial: R$ 2.186,19

Benefícios adicionais

Além da remuneração, os aprovados terão direito a assistência médica, auxílio alimentação/refeição, seguro de vida, auxílio pré-escola, auxílio para filhos com deficiência mental, entre outros benefícios.

Taxas de inscrição



Os valores da inscrição variam conforme o cargo:

Pesquisador: R$ 170,00

Analista: R$ 150,00

Técnico: R$ 80,00

Assistente: R$ 60,00



Candidatos doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

Etapas do concurso



As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 23 de março de 2025, em todas as capitais do país e nas cidades com unidades da Embrapa. As principais etapas do certame incluem:

Prova objetiva: Eliminatória e classificatória para todos os cargos.

Prova discursiva: Exclusiva para Pesquisadores e algumas especialidades de Analista.

Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa: Apenas para Pesquisadores.

Prova prática: Exclusiva para algumas especialidades do cargo de Técnico.

Avaliação de títulos: Classificatória, exclusiva para o cargo de Pesquisador

Cronograma do concurso



Inscrições: 16/12/2024 a 07/01/2025

Pagamento das inscrições: Até 27/01/2025

Divulgação dos locais de prova: 07/03/2025

Aplicação das provas: 23/03/2025

Gabaritos preliminares: 28/03/2025

Resultado final das provas objetivas: 22/04/2025

Os interessados devem consultar o edital completo no site oficial da Embrapa para mais informações e realizar a inscrição dentro do prazo.