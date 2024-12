Um médico, de 31 anos, morreu depois do seu carro cair em uma ribanceira, no último sábado (14), no km 810 da BR-116, em Além Paraíba.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia de Leopoldina para Além Paraíba quando o condutor perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, desceu uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura e capotou.

A morte foi confirmada ainda no local. O corpo ficou preso nas ferragens e foi retirado por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).