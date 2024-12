Duas prisões ocorreram em Barbacena durante esse final de semana. Ambas foram de foragidos da Justiça, capturados nos bairros Andaraí e Diniz II.

A primeira ocorreu na tarde de sexta-feira (13), quando uma guarnição policial identificou o esconderijo de um foragido, de 27 anos, no Bairro Andaraí. Durante o turno de serviço, a equipe realizou a abordagem com sucesso e prendeu o indivíduo.



Já no domingo (15), outra operação foi realizada no bairro Diniz II, onde informações apontavam que um homem, de 31 anos, também com mandado de prisão em aberto, estaria escondido. A Polícia Militar cercou o imóvel e conseguiu capturá-lo.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.