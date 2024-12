A Polícia Militar (PM) registrou uma ocorrência de homicídio consumado no Bairro São João, em Conselheiro Lafaiete, nesse domingo (15). Conforme a PM , um jovem de 18 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Após ser acionada, Polícia Militar deslocou até o local do fato, deparando com o jovem apresentando perfurações no braço e pernas, sendo amparado pela namorada e vizinhos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia sido acionado, porém, diante da gravidade do quadro, a Polícia Militar conduziu o jovem ao hospital onde ele não resistindo aos ferimentos e foi a óbito.

A Polícia Militar realiza diligências em busca do autor e esclarecimentos quanto a motivação do crime. Ainda segundo a PM, o jovem encontrava-se com mandado de prisão em aberto, tendo passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e lesão corporal.



Conselheiro Lafaiete | Drogas