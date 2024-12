Nesta segunda-feira (16), a 3ª Delegacia de Juiz de Fora, em ação conjunta com a 3ª Delegacia de Santa Luzia, realizou a prisão de um homem flagrado com um veículo clonado na cidade de Santa Luzia.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após o real proprietário de um Honda HRV, residente em Juiz de Fora, identificar que uma comunicação de venda de seu veículo havia sido registrada em um cartório de Belo Horizonte sem o seu consentimento. O suposto comprador do veículo residia em Santa Luzia, o que levou à mobilização das autoridades.

Diante da situação, a 3ª Delegacia de Juiz de Fora acionou os policiais civis da 3ª Delegacia de Santa Luzia, que realizaram diligências na residência do suspeito. Durante a ação, os agentes encontraram o veículo clonado no local. O homem foi conduzido à Delegacia de Santa Luzia para prestar esclarecimentos e afirmou que teria adquirido o veículo de boa fé, desconhecendo sua origem criminosa.

As investigações seguem em andamento na cidade de Santa Luzia, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

