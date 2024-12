Um jovem, de 22 anos, morreu na madrugada do último sábado (14), na Rua da Conceição, no Bairro Fátima, na cidade de Viçosa. Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam uma ligação com informações de disparos de arma de fogo no local. Ao chegar no local, a polícia encontrou um carro batido no muro de uma residência, dentro do veículo havia um corpo caído, no banco do lado do passageiro, com diversos disparos de arma de fogo. Na parte externa, próximo ao veículo, foram encontrados estojos de projéteis. A mãe da vítima esteve no local e fez o reconhecimento do corpo.

Na casa do homem, as equipes da Polícia Militar localizaram materiais para embalagem de drogas, um pote de semente de maconha, além de uma certa quantidade de crack, maconha, skank e xaxixe.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e foram realizadas diligências na tentativa de localizar os autores do crime.

