Uma mulher, de 21 anos, ficou ferida por disparos de arma de fogo na manhã da última segunda-feira (16), na Rua Arlindo Pinheiro, no Bairro Leonardo, na cidade de Cataguases. Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam o chamado para comparecer ao local onde a vítima teria sido ferida pelo ex-companheiro, de 26 anos.

O autor teria se aproximado da residência da mulher pela parte de trás, através de um beco de acesso entre a casa e a via pública. Ao se deparar com a vítima no portão, realizou um disparo que não atingiu. Em seguida, foi até a via pública onde a vítima estava, e realizou mais dois disparos que atingiram o pulso e as costas da ex-companheira. O suspeito tentou realizar mais alguns disparos, mas a arma falhou no momento da ação.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico, o suspeito ainda não foi preso.

