Um carro foi incendiado na manhã da última segunda-feira (16), no Bairro Porto Real, na cidade de Santa Cruz de Minas. Segundo informações da Polícia Militar, o dono do veículo, um homem de 55 anos, estava dormindo quando escutou alguns vizinhos chamando por ele, do lado de fora da casa. Ao chegar no portão, viu o veículo em chamas sendo necessário apagar o fogo com água e extintores. O incêndio danificou a parte da frente do veículo, a bateria, o pneu dianteiro do lado esquerdo, o para-lama e alguns locais de pintura.

Próximo ao veículo, foi localizado um galão vazio com cheiro de gasolina, que possivelmente teria sido utilizado para atear fogo no carro.

Até o momento o autor não foi encontrado.