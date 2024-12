Em reunião realizada na última terça-feira (10), a Secretaria Municipal de Educação de Coronel Pacheco anunciou que o município passará a oferecer vagas em creche e educação infantil a partir de fevereiro de 2025. A medida é fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Conforme acordado no TAC, o município realizou as adequações solicitadas pela Superintendência Regional de Ensino, além de promover o pré-cadastro de crianças de dois e três anos. Até o momento, 22 crianças foram inscritas e as matrículas serão efetivadas no início de janeiro de 2025.

A iniciativa representa um avanço significativo para a educação infantil em Coronel Pacheco, que até então não dispunha de vagas de creche. O resultado é fruto da atuação da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Juiz de Fora, e da coordenação regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes da Zona da Mata (Credca-ZM).