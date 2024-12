Um homem, de 43 anos, morreu depois de ser prensado por uma pá carregadeira na última terça0feira (17), no Bairro São Francisco, na cidade de São João Del Rei. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima era funcionário de uma empreiteira que realizava obras na região. Os militares foram acionados para atendimento, mas quando chegaram no local o homem já estava caído na lateral do veículo e sem sinais vitais. Ele sofreu um ferimento na perna direita e perdeu muito sangue, os militares do Corpo de Bombeiros e o SAMU realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas não foi possível reanimar a vítima.

As causas do acidente ainda não foram confirmadas, e a informação se dará a partir do laudo da perícia.

