Na madrugada desta quarta-feira (18), por volta de 1h40, um acidente foi registrado no km 774 da BR-116, no município de Leopoldina. O ocorrido envolveu um ônibus e um conjunto cavalo mecânico, que tracionava um semi-reboque.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi caracterizado como um tombamento seguido de colisão lateral. O condutor do veículo, que seguia no sentido norte de Leopoldina para Além Paraíba, perdeu o controle ao realizar uma curva. O veículo tombou, e a carreta atingiu o ônibus , que seguia na sua faixa de direção.

O acidente deixou seis vítimas com lesões: o condutor, o motorista do ônibus e quatro passageiros. Todas as vítimas foram socorridas pelas equipes de emergência da concessionária responsável pela rodovia e pelo SAMU de Leopoldina.

Os feridos foram encaminhados para a Casa de Caridade Leopoldinense, onde receberam atendimento médico.

O tráfego na região foi parcialmente interrompido para o trabalho das equipes, mas já foi restabelecido.

