Um jovem, de 20 anos, foi preso por tráfico de drogas na última quarta-feira (18), no Bairro Graminha, em Santos Dumont. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito estaria traficando as drogas em uma moto vermelha. Os militares realizaram o rastreamento do suspeito e do veículo. Durante a abordagem, foi identificado que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo não estava devidamente licenciado.

Com o autor, foram encontradas seis porções de maconha. Na residência do dele, no mesmo bairro, foi encontrado debaixo da cama, uma caixa com dez porções de maconha.

O preso e levado para a Delegacia.

