A 10ª edição da Operação Força Total foi lançada pela Polícia Militar de Minas Gerais (68º BPM) em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ). A iniciativa tem como objetivo principal intensificar as ações preventivas e repressivas nas rodovias de Minas Gerais, promovendo maior segurança e combate efetivo ao crime durante o período natalino.

Objetivos da Operação

Com o aumento significativo do fluxo de veículos e cargas nesta época do ano, a operação busca:

Prevenir furtos e roubos de mercadorias: A vigilância será reforçada para proteger transportadores e comerciantes, garantindo que produtos cheguem ao seu destino em segurança.

Aumentar a sensação de segurança da população: O patrulhamento ostensivo em pontos estratégicos tem o intuito de assegurar maior tranquilidade às comunidades locais e aos viajantes.

Reforçar a presença policial nas divisas: As fronteiras com os estados de Espírito Santo (ES), São Paulo (SP), Goiás (GO) e Rio de Janeiro (RJ) terão monitoramento intensificado para evitar a atuação de quadrilhas interestaduais.

Estratégias e Parcerias

A integração entre o 68º BPM e a PMERJ é um ponto-chave desta edição, ampliando a troca de informações e ações coordenadas nas regiões de divisa. Além disso, as equipes contam com:

Apoio logístico e tecnológico: Uso de drones, radares e viaturas equipadas para monitoramento em tempo real.

Fiscalização rigorosa: Blitze e pontos de controle para abordagem de veículos suspeitos e verificação de cargas.

Efetivo ampliado: Mobilização de policiais de diferentes unidades para intensificar a cobertura das regiões.

O conjunto dessas ações visa reduzir drasticamente as atividades criminosas no período de final de ano no estado de Minas Gerais.