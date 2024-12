Um jovem, de 25 anos, foi encontrado morto na noite da última quinta-feira (19), na cidade de São João Del Rei. Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados para verificar disparos de arma de fogo ocorridos na área central. Ao chegar no local, os policiais encontraram um corpo caído no chão, com várias perfurações de arma de fogo. Segundo testemunhas, o autor estava em uma motocicleta com outro rapaz

O SAMU esteve no local e constatou o óbito. A perícia técnica localizou treze estojos de calibre

9mm e identificou sete perfurações na cabeça da vítima.

Os suspeitos não foram identificados.