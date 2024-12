Uma motorista de 36 anos, sofreu um mal súbito enquanto dirigia, na tarde da última quinta-feira (19), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Leopoldina. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher dirigia um carro quando passou mal, bateu em dois outros veículos que estavam estacionados e capotou. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico no Hospital de Pronto-socorro. A perícia esteve no local, realizou os procedimentos e os veículos foram liberados.

Os envolvidos chegaram a um acordo para reparação de danos, e a condutora se comprometeu a arcar com os prejuízos.