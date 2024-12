O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata, em colaboração com a Corregedoria da Polícia Civil e o Gaeco de Belo Horizonte, conseguiu obter um novo mandado de prisão preventiva contra um policial civil da cidade de Ubá - MG. O investigado é acusado de embaraçar e tentar obstruir apurações relacionadas a uma organização criminosa.

De acordo com as investigações conduzidas pelo Gaeco, o investigador utilizou recursos e técnicas de inteligência policial para interferir diretamente nas investigações. Essa ação foi considerada uma tentativa deliberada de dificultar o trabalho das autoridades na resolução dos crimes atribuídos à organização criminosa.

O policial já se encontra preso em Belo Horizonte desde o dia 28 de novembro, em decorrência da Operação Segurança Máxima III. Essa operação tem como objetivo apurar várias práticas criminosas, incluindo corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, constituição de milícia privada, falsidade ideológica, organização criminosa e crimes tributários.

A nova prisão preventiva integra a chamada Operação Última Ratio, que tem como foco desarticular ações de obstrução de justiça praticadas por servidores públicos. O caso reforça o compromisso do MPMG e das instituições parceiras com a transparência e o combate a práticas ilícitas no âmbito da segurança pública.

As investigações continuam em andamento, e o MPMG reafirma que medidas necessárias serão tomadas para garantir a integridade das apurações e a responsabilização dos envolvidos nos crimes investigados. Mais detalhes não foram divulgados para preservar o sigilo das investigações.

