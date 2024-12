Neste domingo (22), um veículo foi arrastado pela força da correnteza de um rio na região da cidade de Coronel Pacheco, levando a uma situação de emergência. Informações preliminares indicam que o veículo tinha dois ocupantes, e ambos estão desaparecidos.

As guarnições de Salvamento e de Combate a Incêndio e Busca (CBu) foram acionadas e estão em deslocamento para a área do incidente. No local, o alto volume de água, causado por chuvas recentes, está dificultando os trabalhos iniciais de busca.

As operações foram iniciadas com buscas próximas às margens do rio e seguirão com maior intensidade nas primeiras horas dessa segunda-feira (23), a partir das 6h da manhã. A guarnição já presente no local continua reunindo informações que possam auxiliar no resgate.

A ocorrência segue em andamento, e as autoridades reforçam o alerta à população sobre os riscos de aproximação das áreas alagadas. Detalhes adicionais serão divulgados assim que novas informações forem confirmadas.

Tags:

Busca | Correnteza