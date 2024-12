O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta terça-feira (24) as buscas pela mulher de 52 anos desaparecida após fortes chuvas em Coronel Pacheco. O carro em que estava foi arrastado pela correnteza no domingo (22). Outros dois passageiros, de 37 e 57 anos, conseguiram sair do veículo, mas ela permaneceu dentro do carro que foi levado pelas águas.

Os militares informaram que deslocaram até o local onde testemunhas teriam visto o veículo. Com a redução das chuvas, o nível do rio abaixou, permitindo a suposta visualização de uma das rodas do veículo. Ainda não é possível determinar se a vítima está no automóvel.

Relembre o caso

De acordo com os ocupantes do veículo, estavam três pessoas no carro, um Fox preto duas portas. Os ocupantes eram dois homens nos bancos da frente, um de 37 e outro de 57 anos, e uma mulher, de 52 anos, no banco de trás, genro e cunhado da mulher desaparecida.

Os ocupantes contaram aos bombeiros que tentaram cruzar uma pequena ponte que não possui guarda peito. A água já avançava por cima da ponte na altura da metade da porta do carro. Durante a travessia, eles teriam optado por voltar e já fora da ponte o veículo perdeu a aderência e começou a se movimentar lateralmente até tombar e cair no leito do rio. Os dois homens optaram por sair do carro, mas a mulher, que estava no banco de trás, não quis sair por não saber nadar. Os homens viram o carro descer na correnteza do rio e submergir a cerca de 150 metros do local onde estavam.

Durante a segunda-feira (23), os militares fizeram buscas em diversos pontos com o auxílio de um bote e material para fazer extração e corte de veículos submersos, mas não conseguiram localizar o carro ou a vítima.

Tags:

bombeiros | Busca | Buscas | Correnteza | Retomam