No último dia 16 de dezembro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por intermédio da Vara Criminal de Ubá, condenou dois autores presos na Operação Tartarus, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Homicídios e Narcóticos de Ubá.

Na sentença, os indivíduos foram condenados por tráfico e associação para o tráfico majorados, sendo que a pena de ambos, somadas, chega quase 40 anos. Em relação ao crime de homicídio, este continua em tramitação na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ubá.

O delegado Douglas Mota enfatiza “a importância de um trabalho investigativo qualificado e coeso com os elementos apresentados indicando a autoria e a materialidade de forma clara, proporcionando ao Ministério Público elementos para oferecimento da denúncia e a consequente condenação por parte do Poder Judiciário”.

A Polícia Civil de Minas Gerais reafirma o compromisso com a população da região de Ubá em combater incansavelmente a criminalidade.

Relembre o caso:

Na madrugada do dia 26 de junho deste ano, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu três homens, um de 19 e dois de 26 anos, e cumpriu dez mandados de busca e apreensão durante a operação Tartarus, em Rodeiro, cidade a cerca de 20 quilômetros de Ubá, na Zona da Mata.

Durante a ação, destinada a desmantelar um grupo criminoso investigado por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios no município, foi cumprida ainda a internação provisória de um adolescente.

Apuração

Por meio de investigação, que durou cerca de seis meses, a polícia civil identificou a atuação de um grupo organizado responsável pela distribuição de entorpecentes e por uma série de homicídios relacionados ao controle de pontos de venda de drogas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Douglas Motta, "Os presos desempenham funções de logística, armazenamento e distribuição nas organizações criminosas. Além das prisões, a polícia apreendeu grande quantidade de drogas, armas de fogo, munições, veículos e uma quantia significativa de dinheiro em espécie".

Uma granada, que estava mal acondicionada e com risco de explosão, também foi apreendida. A equipe da Coordenação de Recursos Especiais (Core) em Belo Horizonte foi acionada para manuseio e destruição do artefato.

Os crimes

No dia 29 de abril deste ano, por volta das 23h, um homem de 19 anos foi assassinado no bairro Henrique Vanelli, em Rodeiro. Na ocasião, diversos indivíduos, utilizando máscaras, abordaram a vítima e a executaram com aproximadamente dez disparos de arma de fogo.

No mês seguinte, no dia 8 de maio, dois homens em uma motocicleta chegaram a um bar, na região central de Rodeiro, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra uma vítima, de 26 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na casa da vítima foram apreendidos uma arma de fogo, munições e drogas ilícitas, incluindo 34 quilos de cocaína. As investigações apontaram que essa carga de entorpecente poderia ter causado um rompimento no grupo criminoso, que passou a disputar sua propriedade.