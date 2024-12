Um homem de 25 anos foi morto a tiros na segunda-feira (23), em Pedra do Anta. Segundo a Polícia Militar, a vítima, com histórico de envolvimento no tráfico de drogas, foi abordada por dois indivíduos enquanto caminhava com uma testemunha na estrada rural do vilarejo Córrego Abóboras.

De acordo com a testemunha, por volta das 15h30, os suspeitos dispararam contra os dois. A vítima tentou fugir, correndo em direção à cidade, mas foi perseguida. Após ouvir novos disparos, a testemunha perdeu de vista a vítima e os autores, pedindo carona a um motoqueiro para deixar o local. Ela só relatou o ocorrido à polícia dois dias depois, por temer represálias.

O corpo da vítima foi encontrado no início da tarde dessa quarta-feira (25), em um brejo próximo ao local do tiroteio. A perícia confirmou que a vítima foi atingida por seis disparos nas costas. O corpo foi encaminhado ao IML de Ubá.

A Polícia Civil investiga o caso, com informações sobre o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas auxiliando nas apurações.