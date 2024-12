Na tarde dessa quinta-feira (26), a Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada por um morador do povoado Pitangueiras, zona rural de Prados, que relatou ter visto um homem agredindo um cão de pequeno porte com um pedaço de madeira, resultando na morte do animal. A denúncia foi acompanhada de vídeos que confirmavam os fatos.

Ao chegarem ao local, os policiais foram conduzidos à residência do acusado, que admitiu o crime. Ele alegou que o cão estava em estado terminal e justificou a ação. O corpo do animal foi encontrado e encaminhado para análise.

Durante a ação, a PM apreendeu armadilhas e alçapões usados para captura de animais, que foram enviadas ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) para destruição, conforme legislação vigente. O acusado recebeu uma multa de R$ 8.685,10 por infrações relacionadas à captura ilegal de animais e foi preso em flagrante por maus-tratos, conforme o artigo 32 da Lei 9.605/98, com agravante de morte do animal.

O homem foi conduzido à autoridade policial para as providências legais.

