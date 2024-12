Durante a Operação Ano Novo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta quarta-feira (27) um veículo roubado no município de Leopoldina. A abordagem ocorreu por volta das 7h, no km 767 da BR-116, e resultou na identificação de um automóvel Honda/Fit, com placas de Araxá - MG, que apresentava sinais de adulteração.

Após uma análise minuciosa dos elementos de identificação do veículo e consultas aos sistemas policiais, foi constatado que o automóvel havia sido roubado em 22 de fevereiro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.

O motorista, um homem de 36 anos, informou aos agentes que havia adquirido o veículo há dois meses, na cidade de Petrópolis - RJ, de um conhecido. Ele afirmou que estava viajando de Petrópolis para Valença - BA no momento da abordagem.

Diante da constatação, o motorista foi encaminhado à Polícia Civil de Leopoldina para os procedimentos cabíveis. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado pelo Detran/MG, onde permanecerá à disposição das autoridades.