A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (27) a Operação Ano Novo em todo o Brasil, com o objetivo de intensificar a fiscalização de alcoolemia nas rodovias federais. A operação se estende até as 23h59 da próxima quarta-feira (1º/1) e é uma das ações do Programa Rodovida, que busca garantir a segurança viária durante as festas de fim de ano.

A decisão de reforçar a fiscalização vem em resposta ao aumento no número de acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool. Entre janeiro e novembro de 2024, foram registrados 3.507 acidentes, um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2023. Esses incidentes resultaram em 178 mortes, o que representa uma alta de 8,5% em relação ao ano anterior.

De acordo com dados da PRF, a embriaguez ao volante continua a ser um dos principais causadores de acidentes nas rodovias. A Lei Seca, que estabelece tolerância zero para o consumo de álcool por motoristas, prevê que qualquer quantidade de álcool no organismo de um condutor é considerada uma infração gravíssima, sujeitando-o à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses. Caso o motorista seja encontrado com mais de 0,34 mg/L de álcool no ar expelido, a infração é configurada como crime, com pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão da habilitação.

Além do reforço na fiscalização de alcoolemia, os agentes da PRF também estarão atentos ao cumprimento de outras normas de trânsito, como excesso de velocidade, uso de celular ao volante, e ultrapassagens indevidas. A PRF também desenvolverá ações educativas, como o cinema rodoviário, para alertar os motoristas sobre os riscos da embriaguez ao volante e de outras práticas perigosas nas estradas.

Jeferson Almeida, coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, reforçou a importância de cada motorista estar ciente dos riscos da combinação de álcool e direção: "É fundamental que os condutores saibam os riscos que a embriaguez ao volante provoca para todos que estão nas rodovias federais, e não misturem álcool e direção."

