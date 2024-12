Na madrugada deste sábado (30), durante um patrulhamento preventivo na Rua Tenente Kummel, no Centro de Viçosa - MG, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 3h55, após os militares perceberem comportamentos suspeitos do indivíduo.

De acordo com o registro policial, os militares avistaram o suspeito caminhando pela via pública. Ao notar a presença da viatura, o homem colocou a mão por debaixo da blusa, simulando estar ajustando algo, possivelmente uma arma de fogo. Em seguida, ele colocou a mão dentro do capacete que carregava na mão direita, aparentando esconder algum objeto.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e a busca pessoal no indivíduo, mas inicialmente nada de ilícito foi encontrado em seu corpo. Contudo, ao verificarem o interior do capacete, foram localizados os seguintes materiais ilícitos:

14 pinos de cocaína;

4 papelotes de cocaína;

R$ 65,00 em espécie;

1 bucha de maconha;

1 aparelho celular.



O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico ilícito de drogas e foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.

