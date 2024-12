A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), prendeu um homem, de 26 anos, na manhã desta segunda-feira (30) suspeito de agredir a companheira, de 37 anos, que se encontra internada em estado grave, em Muriaé. Os fatos ocorreram na última sexta-feira (27), quando o investigado teria desferido golpes com um capacete contra a vítima e fugido do local em seguida.

Para a apuração dos fatos, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) iniciou os levantamentos e um inquérito policial foi instaurado. No sábado (28/12), o suspeito se apresentou em uma unidade da Polícia Militar, acompanhado do advogado, e foi conduzido à Delegacia de Plantão, porém já não havia requisitos legais para a prisão em flagrante.

Segundo a delegada responsável pela investigação, Natália Magalhães, no mesmo dia a PCMG representou pela prisão temporária no Plantão Judiciário, sendo a medida concedida pela Justiça. Na manhã desta segunda-feira (30/12), o investigado compareceu à unidade da Polícia Civil e o mandado foi cumprido, com encaminhamento do homem ao sistema prisional.