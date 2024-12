Foi preso em Ipatinga, no dia 27 de dezembro, um homem de 36 anos, com um histórico de violência contra sua companheira, de 35 anos, e sua família. Há oito registros policiais de violência contra a vítima. A prisão preventiva foi decretada com o acolhimento por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de Recurso em Sentido Estrito interposto e de ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) com o objetivo de resguardar a integridade física da vítima, de suas filhas e das testemunhas (vizinhos).

O homem havia sido preso em flagrante no dia 22 de dezembro, quando o MPMG, por meio do promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, pleiteou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no risco que o autuado oferece às vítimas.

Na decisão, o magistrado não considerou que existiam os pressupostos para a prisão preventiva e lhe concedeu a liberdade provisória, arbitrando a fiança no valor de R$ 10 mil, bem como lhe impondo as medidas cautelares de comparecimento mensal ao juízo, recolhimento noturno, proibição de ausentar-se da comarca e proibição de mudar de endereço sem comunicação ao juízo.



O promotor de Justiça interpôs então o mencionado recurso e, dada a urgência que o caso demandava, requereu a concessão de liminar para fim de atribuição do efeito ativo/suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito com a decretação da prisão preventiva do agressor para garantia da ordem pública.

A ação cautelar foi distribuída no dia 27 de dezembro e, dado o acolhimento do pleito do MPMG, no mesmo dia o mandado de prisão foi expedido e cumprido.