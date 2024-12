Na manhã de segunda-feira(30), a Polícia Militar de Viçosa foi acionada após uma denúncia feita pela mãe e o tio de um jovem de 22 anos, que relatavam ter encontrado o corpo do rapaz em uma área de mata no bairro Bela Vista.

Segundo a PM, ao chegar no local, as autoridades se depararam com o corpo da vítima, que já estava em avançado estado de putrefação. O local onde o corpo foi encontrado era de difícil acesso, com vegetação densa e sujeira, o que dificultou a análise inicial da situação.

A perícia técnica foi acionada e, ao realizar os procedimentos de praxe, constatou sinais de violência no corpo da vítima. No entanto, devido ao estado de decomposição e às condições do local, não foi possível determinar com precisão a causa da morte ou fornecer mais detalhes.

A vítima, identificada como um homem de 22 anos, estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2024. O caso segue sendo investigado pelas autoridades, que buscam esclarecer as circunstâncias que levaram ao seu falecimento e identificar os responsáveis.