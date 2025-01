Na tarde desta quarta-feira (01), fortes chuvas atingiram o município de Santos Dumont, ocasionando a queda de uma árvore na Rua José Abud, no bairro Boa Vista. O incidente resultou no rompimento de cabos de energia elétrica e na obstrução da via pública, causando transtornos para os moradores da região.

O bairro Boa Vista ficou sem fornecimento de energia elétrica até a conclusão dos trabalhos de remoção da árvore e reparação dos cabos pela equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). A árvore foi retirada, durante a noite, permitindo a liberação da via para o tráfego.

