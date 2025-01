Na manhã de quarta-feira (01), um homem identificado como R.P.A., de 19 anos, natural de Almenara (MG), foi encontrado sem vida na Fazenda Aliança, localizada na região de Barcas, zona rural do município de Guarani. A vítima era funcionário da propriedade e residia no local com sua esposa.

De acordo com informações, na terça-feira (31), a vítima informou que iria montar redes para captura de peixes em uma área de remanso na margem do rio, próxima ao curral da fazenda. Após não retornar para casa, sua esposa mobilizou familiares para iniciar as buscas. Durante a noite, o grupo encontrou o caiaque da homem e algumas redes montadas, mas não havia sinais do jovem.

Na manhã seguinte, os familiares retomaram as buscas e localizaram o corpo nas proximidades onde o caiaque havia sido avistado. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), já acionado, realizou a recuperação do corpo, que foi encaminhado para aguardar a retirada por uma funerária escolhida pela família.

A Polícia Civil foi informada sobre o caso, mas a perícia não compareceu ao local por não haver indícios de crime. O corpo foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) de plantão, onde será submetido a exames.