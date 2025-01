Um grave acidente na BR-116, foi registrado na manhã desta quinta-feira (2), em Muriaé, quando uma carreta carregada de engradados de cerveja tombou no km 708,5, causando o arrastamento de três carros de passeio. O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura de uma curva, e envolveu veículos que estavam parados no acostamento, fazendo a segurança de outro acidente ocorrido na noite anterior.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta perdeu o controle do veículo, o que resultou no tombamento. No momento em que a carreta tombou, os três carros estavam estacionados na lateral da pista, onde quatro pessoas faziam a segurança de uma carga de macarrão de uma outra carreta, que também havia tombado na mesma localidade na noite anterior.

Os carros atingidos foram arrastados para fora da pista, e dois dos seguranças que estavam na cena ficaram feridos. Eles foram socorridos por uma ambulância da concessionária Ecoriominas e encaminhados para atendimento médico. Já o motorista da carreta foi gravemente ferido ao ficar preso nas ferragens. Ele foi retirado com dificuldades pelos bombeiros e levado em estado grave para o Hospital São Paulo, em Muriaé, onde segue sob cuidados médicos. O seu estado de saúde não foi atualizado até o momento.





acidente | Rodovia