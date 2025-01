Um porteiro foi esfaqueado por um homem, de 31 anos, que invadiu a empresa onde a ex-companheira trabalha, nessa quinta-feira (2), no Bairro Vale do Sol, em Leopoldina.

D e acordo com a Polícia Militar, o suspeito, exaltado, exigia entrar em contato com a mulher. Ao ser impedido de adentrar o local, o homem atacou o porteiro com uma faca, destruiu a porta de vidro de um laboratório e ameaçou outros dois funcionários, além de também agredir outro fisicamente. Em seguida, ele fugiu.

A Polícia Rodoviária Federal começou o trabalho de rastreamento do homem, que após as buscas e a tentativa de resistir à prisão, foi detido em flagrante. Ele foi conduzido ao hospital devido escoriações na mão e no braço, e permanece internado sob escolta. O porteiro atingido por golpes de faca teve ferimentos leves. As outras vítimas também receberam atendimento médico no Hospital Casa de Caridade Leopoldinense e foram liberadas em seguida.

