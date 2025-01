Na terça-feira (07), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) atendeu um episódio de violência relacionado ao tráfico de drogas em Além Paraíba. A operação realizada por equipes do 68º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na apreensão de uma arma de fogo com numeração suprimida e pequenas quantidades de drogas, além da prisão de dois indivíduos envolvidos em uma tentativa de homicídio.

Por volta das 15h, várias denúncias anônimas relataram que o cidadão H.C.S. havia sido alvo de disparos de arma de fogo na Rua Seis, bairro Terra do Santo. As informações preliminares identificaram dois suspeitos amplamente conhecidos pela polícia devido a envolvimento anterior com o tráfico de drogas:

P.M.H.S.G., 17 anos

E.F.M., 24 anos

As equipes policiais foram para o local. Em uma ação coordenada, os suspeitos foram abordados e detidos.

Durante as diligências, o pai do menor consentiu a entrada da polícia em sua residência, onde um revólver calibre .32 com numeração suprimida e duas munições deflagradas foram encontrados. Além disso, denúncias indicaram que drogas estavam escondidas em um terreno nos fundos das casas dos envolvidos. A equipe de policiamento com cães, ROCCA 32411, foi acionada para apoio.

Entre os materiais apreendidos estavam:

Um revólver calibre .32 com numeração suprimida

Duas munições deflagradas

Cinco buchas de maconha

O padrasto da vítima, que presenciou o ataque, confirmou os fatos aos policiais. Segundo ele, aproximadamente uma hora após o ocorrido, H.C.S. fez contato para informar que estava bem, mas preferiu não revelar sua localização por temer nova tentativa de homicídio.

Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de plantão, junto com os materiais apreendidos. O adolescente foi apreendido, enquanto o adulto foi preso. Ambos têm antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas.

Tags:

Paraíba | tráfico de drogas