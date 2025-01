Na manhã de terça-feira (07), a Polícia Militar de Barbacena atendeu a uma ocorrência no Povoado Faria, envolvendo um desentendimento entre dois homens, de 52 e 41 anos, que escalou para agressões mútuas. A situação se intensificou quando o homem de 41 anos, após alegar que foi agredido e quase atropelado por um trator, fez uso de uma arma de fogo e disparou três vezes. O homem de 52 anos deixou o local após o episódio.

De acordo com o relato do homem de 41 anos, o desentendimento teve início quando o outro envolvido teria tentado atropela-lo com um trator, forçando-o a pular de um barranco para evitar um acidente. Após o incidente, o homem de 52 anos teria atacado o suspeito com um pedaço de pau, causando lesões no braço dele.

O suspeito de 41 anos negou ter efetuado os disparos, mas confirmou que possuía uma pistola 9mm. A arma, juntamente com um carregador e 11 munições do mesmo calibre, foi apresentada à Polícia Militar. Durante a verificação do registro, foi detectada uma divergência no número final do registro da pistola.

O homem de 52 anos foi detido por ameaça e lesão corporal, enquanto o homem de 41 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo e ameaça. Ambos foram encaminhados para a delegacia, onde as providências legais foram tomadas.

