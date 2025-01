Na tarde de terça-feira (07), o Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete foi acionado para atender a um grave acidente envolvendo dois veículos na Via 040, que resultou em um saldo trágico de seis vítimas. O acidente envolveu um Toyota Corolla e uma Chevrolet S10, deixando duas vítimas fatais e quatro feridos, sendo que duas delas estavam presas às ferragens.

As vítimas fatais foram identificadas como duas jovens, uma de 29 anos e outra de 16 anos. Ambas não resistiram aos ferimentos e foram declaradas mortas no local do acidente, uma delas presa às ferragens e a outra ejetada do veículo. A Polícia Rodoviária e a perícia continuam investigando as causas do trágico acidente.

As quatro vítimas sobreviventes, que estavam em estado grave, foram rapidamente socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Duas dessas vítimas estavam presas às ferragens e, após os esforços de resgate, foram encaminhadas ao hospital mais próximo, onde estão recebendo atendimento médico. As condições de saúde dessas vítimas são críticas, e a equipe médica está fazendo todos os esforços para estabilizá-las.

A Via 040 foi temporariamente interditada para permitir a investigação detalhada do acidente pelas autoridades competentes. A concessionária EPR Mineira, responsável pela via, deu apoio no local, orientando o tráfego e registrando os detalhes do ocorrido.

Tags:

acidente