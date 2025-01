Na tarde de terça-feira (7), por volta das 12h15, a Polícia Militar de São João del-Rei deflagrou uma operação no Bairro Senhor dos Montes, após levantamentos indicarem que um homem de 35 anos, com mandado de prisão em aberto, estava na localidade. Durante o cerco e bloqueio, o indivíduo foi avistado tentando fugir pela lateral da residência, mas foi contido e preso em flagrante.

Segundo a PM, foram encontrados R$ 465,00 em dinheiro. Em busca no imóvel e arredores, os policiais apreenderam substâncias e materiais relacionados ao tráfico de drogas, como duas pedras de crack, seis porções de cocaína, uma porção de crack, balanças de precisão com resquícios de entorpecentes, embalagens, frascos com forte odor de droga e dois celulares danificados.

Além disso, foi confirmada a existência do mandado de prisão em aberto, e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.