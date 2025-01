Um atropelamento envolvendo um pedestre na manhã desta quinta-feira (9) resultou em uma vítima fatal no Centro de Viçosa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os socorros, mas a vítima já havia ido a óbito.

Além das equipes do SAMU, também estiveram no local uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e peritos da Polícia Civil, que realizaram os trabalhos de investigação no local do acidente. Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido pela Funerária Central.

A condutora do veículo envolvido no atropelamento permaneceu no local do acidente após o ocorrido, prestando socorro imediato à vítima e acionando os serviços de emergência. Com base no Art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da obrigação do motorista de prestar socorro à vítima e comunicar o fato à autoridade competente, não foi dada voz de prisão à condutora.

Voluntariamente, ela se apresentou ao delegado de plantão para prestar esclarecimentos adicionais sobre os fatos.