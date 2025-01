O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), deflagrou, na manhã desTa quinta-feira (9), a Operação Integridade, com o objetivo de apurar e reprimir a prática de crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e propaganda eleitoral no dia da eleição. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Passos e um em Ribeirão Preto (SP).

Segundo as investigações, durante o período eleitoral de 2024, uma vereadora eleita de Passos se associou a outras sete pessoas com o objetivo de praticar vários crimes de corrupção eleitoral. O grupo é suspeito de aliciar eleitores com oferta de dinheiro em troca do voto, realizar propaganda de boca de urna e afixar material irregular de divulgação da candidatura nos veículos e residências de eleitores aliciados.

Participaram das diligências cinco promotores de Justiça e 28 policiais militares. As investigações prosseguem.

